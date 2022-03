Sanità: Pirro (M5s), bonus psicologo frutto lavoro squadra partito dal basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era ottobre quando abbiamo iniziato a parlare di bonus psicologo, ci siamo confrontati con i colleghi, purtroppo abbiamo avuto una prima difficoltà qui in Senato con la Legge di Bilancio ma il provvedimento ha poi visto la luce con il Milleproroghe alla Camera. È il frutto di un lavoro di squadra, partito dal basso. Avevamo già previsto risorse anche per potenziare il pubblico, per esempio all’interno delle scuole, e ci sono proposte e progetti per migliorare il nostro Servizio sanitario nazionale sul fronte della salute mentale". Lo ha detto la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Igiene e Sanita del Senato, Elisa Pirro, intervenendo al convegno "Bonus psicologico. E oltre", organizzato in sala Zuccari. La parlamentare ha aggiunto: "In questo caso, abbiamo deciso di optare per un misura rapida e rispondere in modo veloce ed efficace a un bisogno che emergeva, una richiesta di sostegno psicologico partita davvero dal basso. D’altronde dopo questi due anni di pandemia i disagi psicologici sono aumentati e bisogna parlarne il più possibile, dobbiamo rompere e superare ogni tabù perché davvero bisogna trattare queste problematiche al pari dei disagi fisici. L’ho detto tante volte, se ci rompiamo un braccio andiamo dal medico, se ci accorgiamo che qualcosa dentro di noi si è rotto o si sta incrinando è naturale chiedere aiuto a uno specialista, o comunque dovrebbe esserlo. Con questo bonus abbiamo fatto un passo importante affinché che lo diventi. I prossimi step - ha concluso l'esponente pentastellata - saranno orientati a creare una risposta strutturale e su questo lavoreremo". (Rin)