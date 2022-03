Turismo: assessora Lavoro Roma, fermare i licenziamenti è la priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici in presidio questa mattina davanti al Ministero dello Sviluppo economico. La crisi del settore a Roma si fa sentire forte e impatta duramente sui livelli occupazionali". Così in una nota Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione di Roma Capitale. "Dietro le procedure di licenziamento in atto a Roma - aggiunge - c'è la vita di centinaia di famiglie. Per questo è fondamentale un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, una responsabilità che chiama direttamente in causa anche i datori di lavoro: sono stati messi in campo molti strumenti e vanno usati per tutelare l'occupazione. La crisi non può essere l'occasione per sostituire lavoratori. Il supporto a un settore strategico e la tutela del lavoro devono essere gli obiettivi principali che tutte le parti concorrono a raggiungere", conclude.(Com)