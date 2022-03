Difesa: Lega, inaccettabili offese a Fregata Carabiniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'increscioso episodio avvenuto nel pomeriggio al porto di Taranto, quando alla Fregata "Carabiniere", entrante nel sito della città pugliese, è stata riservata una deplorevole accoglienza a suon di insulti e sassate, è inaccettabile e ci indigna profondamente. Lo dichiarano i senatori della Lega in commissione Difesa. “Esprimiamo riconoscenza e solidarietà a tutte le donne e gli uomini delle nostre quattro Forze Armate, e alle Forze dell'Ordine più in generale”, proseguono. “In un delicato frangente come quello che stiamo vivendo - concludono -, la stima e l'affetto verso chi indossa una divisa non può venire meno, e soprattutto non può essere vituperato senza essere stigmatizzato e sanzionato". (Rin)