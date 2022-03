Africa: i combattenti del Sahel giurano fedeltà al nuovo califfo dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono da giorni le dichiarazioni di fedeltà da parte di combattenti delle regioni dell'Africa occidentale al neo nominato califfo dello Stato islamico, Bashar Khattab Ghazal al Sumaidai. Secondo osservatori regionali, almeno cinque regioni dell'Africa occidentale hanno tenuto cerimonie in cui giurano fedeltà al nuovo capo dell'Is, due delle quali situate nella zona detta "delle tre frontiere", all'incrocio dei territori di Mali, Niger e Burkina Faso. Sono queste le aree dove si è maggiormente concentrata l'azione dei gruppi armati che hanno aderito alla Provincia dello Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap), ma adesioni vengono anche dalla Nigeria (3) e dal Camerun, in giuramenti documentati con video poi diffusi sui media filo jihadisti. Un totale di 18 video di questo tipo sono stati identificati dal sito di monitoraggio jihadista "Jihadoscope" e vengono, oltre che dai Paesi saheliani citati, da Somalia, Siria, Yemen, Afghanistan, e da un Paese del sud-est asiatico identificato come Indonesia o Filippine. (segue) (Res)