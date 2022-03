Africa: i combattenti del Sahel giurano fedeltà al nuovo califfo dello Stato islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successore del defunto Abu Ibrahim al Hashimi al Quraishi, morto suicida in un blitz delle forze speciali statunitensi in Siria lo scorso 3 febbraio, Bashar Khattab Ghazal al Sumaidai è un iracheno di circa 50-60 anni circa, l'unico nell'organizzazione a vantare un presunto legame diretto con il Profeta Maometto - in quanto membro della tribù Al Quraishi. Lo hanno riferito a "Agenzia Nova" fonti dell'intelligence irachena. Il nome di Al Sumaidai era stata anticipato a metà febbraio circa dalla stampa specializzata. Curiosamente, è la seconda volta che la nomina del nuovo leader viene pubblicata prima sui media e solo dopo ufficialmente. La stessa cosa era avvenuta anche con Abu Ibrahim al Hashimi al Quraishi, il cui vero nome era Muhammad Abd al Raḥman al Mawla al Shalibi, successore del primo califfo Abu Bakr al Baghdadi. Anche all'epoca lo Stato islamico confermò la morte di Al Baghdadi insieme al decesso del portavoce\braccio destro, Abu Hassan al Muhajir. (segue) (Res)