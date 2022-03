Africa: i combattenti del Sahel giurano fedeltà al nuovo califfo dello Stato islamico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi analisti hanno tracciato l'ascesa del nuovo leader delle bandiere nere a partire dal 2013, quando entrò a far parte della fazione islamista guidata da Abu Bakr al Baghdadi - prima ancora che quest'ultimo fondasse ufficialmente il califfato. In quanto predicatore salafita attivo nella zona di Mosul, nord dell'Iraq, Al Sumaidai ha sempre ricoperto cariche di rilievo per l'Is - tra cui il capo dell'organo giudiziario dell'organizzazione -, soprattutto in Siria, da cui è scappato nel 2017 dopo la caduta di Raqqa ad opera della coalizione anti-Is a guida statunitense. Negli ultimi anni, diversi rapporti d'intelligence hanno riferito della presenza dell'esponente dell'Is in Turchia, Paese che ha lasciato solo all'inizio del 2021, proprio con l'obiettivo di rivitalizzare l'organizzazione terroristica, ormai frammentata tra Iraq e Siria e priva di controllo territoriale. (Res)