Municipio Roma XI: presidente, in Campidoglio chiesta giornata ricordo per vittime via Jacobini

22 luglio 2021

- Si è svolto oggi pomeriggio un incontro in Campidoglio tra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente dell'XI Municipio Gianluca Lanzi e i rappresentanti del Comitato vittime di via di Vigna Jacobini. L'incontro, richiesto nelle settimane scorse dal presidente Lanzi, "era molto atteso dai superstiti e dai familiari delle vittime della tragedia che da molti anni chiedono all'amministrazione capitolina di non dimenticare quanto accadde la notte del 16 dicembre del 1998 quando crollò un'intera palazzina al civico 65 di via di Vigna Jacobini, nel quartiere Portuense, e persero la vita 27 persone", si legge in una nota. (segue) (Com)