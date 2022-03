Autotrasporto: Mura (Pd), serve maggiore sforzo dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è uno strumento di lavoro importante per orientarsi nel mondo globalizzato con le giuste chiavi d’accesso" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- Per la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, del Partito democratico, "la decisione di un fermo dell'autotrasporto era purtroppo paventata e ora bisogna usare tutto il tempo a disposizione per dare risposte concrete e definitive a un comparto che chiede di poter servire l'economia nazionale. Il generoso lavoro della viceministra Bellanova è andato fin dove possibile, in assenza del ministro Giovannini". La parlamentare aggiunge in una nota: "Il governo nel suo insieme ora deve esprimere uno sforzo maggiore, per evitare danni gravissimi a imprese, lavoratori e famiglie". L'esponente del Pd interviene dopo che le federazioni aderenti ad Unatras hanno annunciato il fermo dell'autotrasporto dal 4 aprile. (Com)