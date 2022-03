Ambiente: Cattoi (M5s), con Centro studi foreste urbane in Italia possiamo riprogettare nostre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Italia, come in altre città europee, ci sarà una prestigiosa sede dell’European forest institute (Efi), ente internazionale di ricerca forestale, e più precisamente, a Roma ci sarà il Centro europeo sulle foreste urbane. Lo afferma il deputato del Movimento cinque stelle e componente della commissione Affari costituzionali alla Camera, Maurizio Cattoi. “Tutti - prosegue - siamo chiamati a una revisione dei nostri stili di vita, se vogliamo salvaguardare i territori e gli ecosistemi dall’inquinamento atmosferico. E l’obiettivo dell’Efi è quello di rafforzare il ruolo del nostro Paese sui temi legati alla ricerca scientifica e il sostegno alle politiche gestionali per la tutela e la conservazione delle foreste, con particolare attenzione a quelle ‘urbane’ e sulle ‘biocittà’”. “Con la ratifica di questo provvedimento, avvenuta oggi a Montecitorio e per cui ringrazio la relatrice Iolanda Di Stasio per il lavoro svolto - commenta -, l’Italia ha l’onore di essere capofila europea verso un obiettivo fondamentale fondamentale: riprogettare le nostre città. E per farlo dobbiamo mettere fine alla concezione dei contenitori chiusi per servizi prettamente urbani, per lasciare spazio alla visione di luoghi interconnessi con i sistemi territoriali, agrari e forestali”. “Solo in questo modo - conclude - potremo formare i nodi di una rete naturale in cui i cittadini possano sviluppare le proprie attività, condividendo soluzioni basate sulla biodiversità, con l'obiettivo di alimentare un'economia circolare sostenibile in città moderne e vivibili”. (Rin)