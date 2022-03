Messico: prima notte in carcere per l'ex governatore di Nuevo Leon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fa rumore in Messico l'arresto di Jaime Rodriguez Calderon, già governatore dello stato settentrionale di Nuevo Leon, per presunte violazioni alle leggi elettorali. Rodriguez Calderon, politico dai modi ruvidi riflessi nel soprannome ufficiale "El Bronco", gode di una certa popolarità nel Paese. Un credito che ha provato a mettere a frutto nel 2018 lanciando, senza fortuna, una candidatura alla presidenza nelle elezioni vinte da l presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador. L'ex governatore si sarebbe servito di poco meno di 600 funzionari pubblici, e di alcune strutture dell'amministrazione da lui diretta, per raccogliere le firme utili a lanciare la candidatura alla presidenza. (segue) (Mec)