Messico: prima notte in carcere per l'ex governatore di Nuevo Leon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'accusa che secondo i legali - citati dal quotidiano "Milenio" - non dovrebbe essere motivo di arresto preventivo. Il che non ha impedito di passare la prima notte in carcere. L'arresto segue la denuncia fatta dall'attuale governatore, Samuel Garcia, che oggi celebra l'evento sulle reti sociali, rivendicando l'impegno nella lotta alla corruzione. Fermato all'uscita della sua residenza di campagna, "El Bronco" è stato trasferito in carcere, dove ad attenderlo si sono riuniti curiosi, giornalisti e forze di polizia, scortato da almeno otto automezzi. Un'operazione riportata per intero sui video pubblicati nei principali siti messicani. (Mec)