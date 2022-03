Bulgaria: procuratrice Ue Kovesi, indagini su 120 casi di appropriazione indebita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di violazioni e ora è giunto il momento per le autorità bulgare di iniziare a lavorare su casi molto complessi insieme a noi. E' per questo che siamo qui", ha aggiunto Kovesi. La procuratrice ha infine ringraziato Petkov per "la sua determinazione e visione chiara" in merito alla lotta alla corruzione. "Condividiamo le stesse priorità, parliamo la stessa lingua. Se non ci fosse stato il rilevamento di una frode, non ci sarebbero state indagini. Questo è il punto di partenza", ha concluso Kovesi. Il primo ministro bulgaro ha descritto la conversazione come "costruttiva ed esauriente", con l'ambizione comune di lavorare per affrontare le violazioni, la corruzione e i crimini legati ai fondi dell'Ue. (Seb)