Giappone: Covid, governo non prorogherà stato di quasi emergenza in vigore in 18 prefetture

- Lo stato di quasi emergenza pandemica ancora in vigore in 18 prefetture del Giappone terminerà come previsto la prossima settimana. Lo ha annunciato oggi il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, spiegando che il numero di contagi da coronavirus è in calo e che “si inizia a vedere la fine della sesta ondata”. Il premier ha precisato che ci sarà “un periodo di transizione” verso la normalità, durante il quale sarà mantenuta la “massima cautela”. Lo stato di quasi emergenza è in vigore fino al 21 marzo a Tokyo, Osaka e in altre 16 delle 47 prefetture del Paese: Hokkaido, Aomori, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Ishikawa, Gifu, Shizuoka, Aichi, Kyoto, Hyogo, Kagawa e Kumamoto.(Git)