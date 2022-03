Covid: Ciciliano (Cts), ad ingresso e uscita stadi meglio indossare mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stadi torneranno a capienza completa entro fine marzo. "Auspichiamo che tutto torni come prima della pandemia, ma la vera problematica degli stadi non è tanto l'affollamento sugli spalti, ma l'assembramento agli ingressi e poi quando si defluisce al termine dell'evento. E' qui che bisognerebbe cercare di prevenire: magari all'aperto la mascherina non sarà più obbligatoria ma indossarla, quando c'è assembramento, male non fa". Lo ha detto a "Radio1 in vivavoce" su Rai Radio1, Fabio Ciciliano, medico e membro del Cts.(Rin)