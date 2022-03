Spagna: sciopero dei trasporti provoca gravi problemi a catena approvvigionamento alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione spagnola delle industrie alimentari e delle bevande (Fiab) ha denunciato "gravi problemi" nel funzionamento della catena alimentare a causa dello sciopero nazionale indefinito iniziato il 14 marzo che ha portato alla quasi totale di paralisi di importanti arterie stradali. Lo sciopero è stato indetto dalla Piattaforma spagnola per la difesa del settore del trasporto merci su strada (associazione che riunisce piccole e medie imprese e lavoratori autonomi) per protestare contro il notevole aumento del prezzo del carburante. La mobilitazione, tuttavia, non è stata appoggiata dalle grandi aziende o dai sindacati. Tra le richieste degli autotrasportatori autonomi ci sono anche miglioramenti nel processo di contrattazione delle imprese di trasporto e cambiamenti nelle funzioni di scarico o di sicurezza nelle aree di sosta. "Se non si rispettano i servizi minimi tutta la catena vedrà ridotta la sua capacità produttiva e anche il consumatore sarà danneggiato, perché non potrà accedere a molti prodotti", ha avvertito il direttore generale della Fiab, Mauricio García de Quevedo, che ha denunciato casi di uso della violenza per impedire l'attività commerciale volontaria. L'associazione, pertanto, ha chiesto al governo di coordinarsi per trovare una soluzione urgente per evitare la penuria e la conseguente paralisi economica. (Spm)