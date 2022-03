Energia: Aie, senza sanzioni export petrolio Iran potrebbe salire di un milione di barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di petrolio dell'Iran potrebbero aumentare di 1 milione di barili al giorno entro sei mesi in caso di una revoca delle sanzioni economiche. Lo riferisce un rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie). Tuttavia, l'Aie ritiene che potrebbero volerci mesi prima che ulteriori volumi di petrolio dall'Iran appaiano sul mercato, poiché i negoziati sull'accordo nucleare iraniano si sono bloccati prima del "traguardo". Oltre ai paesi Opec+, anche Stati Uniti, Canada, Brasile e Guyana possono aumentare le forniture al mercato mondiale, hanno sottolineato gli esperti dell'Aie. Dopo settimane di forte ottimismo dimostrato sia da parte iraniana che dai Paesi europei parte dell’accordo sul nucleare siglato nel 2015, l’ottavo round di colloqui a Vienna ha assistito ad una battuta d’arresto a causa dell’invasione russa dell’Ucraina con la Russia che chiede che i suoi rapporti con l’Iran siano esentati dalle sanzioni legate al conflitto ucraino. Lo scorso 14 marzo, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, si è recato in Russia dove è stato ricevuto dall’omologo Sergej Lavrov. Dopo la visita, il responsabile della diplomazia iraniana ha affermato di essere stato “rassicurato” dal fatto che la Russia “resterà impegnata per l'accordo finale a Vienna".(Res)