Edilizia: Fornaro (Leu), governo ascolti sindacati su possibile fermo cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un'agenzia di stampa quotidiana che racconta quanto accade in Italia con un occhio attento al resto del mondo" Federico Fornaro

Presidente del Gruppo di Liberi e Uguali allaCamera dei Deputati

19 luglio 2021

- "I rincari di questi giorni della materie prime rischiano di fermare i cantieri della ricostruzione post terremoto e delle opere pubbliche finanziate con il Pnrr. Per evitare questo scenario va adeguato urgentemente il Pnrr, ma anche i contratti di servizio e gli appalti aggiudicati negli anni passati e ora in esecuzione. Il governo ascolti il grido di allarme di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil". Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali, Federico Fornaro. "E' necessario fare di tutto per evitare il fermo dei cantieri, con le prevedibili ricadute occupazionali, sul modello di quanto si va discutendo in materia di benzina, anche per contrastare fenomeni speculativi in atto. Dopo la crisi pandemica che ha frenato il Paese, non possiamo permetterci di fermare la ripresa economica", aggiunge.(Rin)