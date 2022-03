Difesa: Crosetto (Aiad), serve strategia industriale di Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte al rafforzamento della difesa europea, è necessario mettere in campo fin da subito una strategia industriale di Paese. Lo ha detto Guido Crosetto, presidente della Federazione aziende Italiane per l’Aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), intervenendo all’evento online “L’economia ai tempi della guerra. Una difesa più forte, italiana ed europea”, organizzato dalla Fondazione Ottimisti&Rrazionali. Questo perché “il rafforzamento della difesa europea sarà anche una razionalizzazione dell’industria della difesa europea”, per cui alcuni Paesi saranno avvantaggiati ed altri meno. “In alcuni di questi settori - ha sottolineato Crosetto - siamo avanti, mentre in altri, come in quello aeronautico, molti Paesi sono più avanti di noi”. (Rin)