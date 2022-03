Innovazione: Fd'I, Colao chiarisca esito ricognizione software russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le indicazioni ricevute da Colao sulla ricognizione della presenza di software russi nei servizi pubblici nazionali e nelle infrastrutture strategiche ci soddisfano parzialmente. Se è stata condotta, perché non è stato trasmesso al Parlamento lo stato dell'arte sulla presenza di tecnologia della Federazione Russa? Chiediamo chiarezza ai ministri competenti", dichiarano i parlamentari di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, Emanuele Prisco, Federico Mollicone, Alessio Butti, Marco Silvestroni, Mauro Rotelli. "Alla luce delle drammatiche vicende belliche in corso e del rischio di incremento di attacchi cibernetici, nella realizzazione delle infrastrutture di reti ultraveloci le caratteristiche tecniche e di sicurezza delle reti dovranno essere adeguatamente valorizzate. Vogliamo, inoltre - proseguono - segnalare le criticità dei bandi Pnrr per la banda ultralarga che, a causa di penali troppo gravose, rischiano di essere fallimentari. La sola componente relativa ai mezzi necessari all'esecuzione delle opere ammonterebbe ad oltre il 10 per cento del valore dei bandi. Poi ci sono crescenti costi delle materie prime: solo i costi di produzione dei cavi in fibra ottica sono aumentati del 30 per cento rispetto al 2021. Sui costi di produzione di tutti i cavi in generale e dei cavi per comunicazioni sta incidendo, infatti, in maniera significativa l'incremento mensile annuo del prezzo del vetro, delle materie plastiche e dei costi energetici. Riteniamo - concludono - che i bandi del Pnrr debbano essere modellati nuovamente, a fronte della situazione geopolitica". (Rin)