Ucraina: Crosetto (Aiad), impatto economico guerra rischia essere profondo, subito interventi a tutela imprese

- L’Impatto economico di questa guerra rischia di essere profondo in un sistema produttivo come il nostro. Lo ha detto Guido Crosetto, presidente della Federazione aziende Italiane per l’Aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), intervenendo all’evento online “L’economia ai tempi della guerra. Una difesa più forte, italiana ed europea”, organizzato dalla Fondazione Ottimisti&Rrazionali. “Vanno attivati subito dei meccanismi di sostegno e tutela, come può essere l’intervento su iva e accise dei carburanti, gli eurobond a livello europeo”, meccanismi che hanno la “necessaria lentezza” che è richiesta dai meccanismi istituzionali in situazioni così complesse, ma che si scontrano con un’assoluta emergenza per le imprese. (Rin)