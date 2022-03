Ucraina: Cremlino, prematuro svelare gli accordi tra Mosca e Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento è prematuro rivelare qualsiasi serie di accordi tra Russia ed Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, intervistato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti", in merito alle indiscrezioni pubblicate oggi dal quotidiano britannico "Financial Times". La pubblicazione aveva riferito che Mosca e Kiev hanno preparato una bozza di intesa che prevede un cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe, subordinatamente alla neutralità dell'Ucraina e alla riduzione del suo esercito. (Rum)