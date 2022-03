Energia: Calenda, servono scostamento Bilancio e commissario straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo il governo e siamo contro le proposte in deficit", premette il leader di Azione Carlo Calenda, "ma ora serve uno scostamento di Bilancio per controllare il costo di energia e materie prime e un commissario straordinario per far fronte alla crisi. Altrimenti - avverte - pagheremo gravi conseguenze sociali come con la pandemia". (Rin)