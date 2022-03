Ucraina: Blinken, monitoriamo con attenzione se la Russia prende di mira intenzionalmente giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno "osservando molto attentamente" se la Russia stia intenzionalmente prendendo di mira i giornalisti in Ucraina. Lo ha dichiarato oggi il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un'intervista andata in onda sul network radiofonico statunitense "Npr". "Stiamo esaminando molto attentamente gli obiettivi che le forze russe stanno acquisendo, incluso (il fatto) se stiano prendendo di mira deliberatamente, intenzionalmente civili, giornalisti o chiunque altro", ha detto Blinken. “Questo è qualcosa che stiamo guardando attentamente, stiamo documentando. Altri lo stanno facendo. Il prendere di mira deliberatamente civili, giornalisti e altri costituirebbe un crimine di guerra”, ha aggiunto il segretario di Stato, affermando che il mondo sta "vedendo giornalisti nel fuoco incrociato, persone che fanno il loro lavoro per portare la verità nel mondo. Abbiamo visto una squadra di 'Fox' che ha avuto due dei suoi membri uccisi e uno ferito", ha detto Blinken. Almeno tre giornalisti sono stati uccisi negli ultimi giorni mentre seguivano la guerra in Ucraina: si tratta di Pierre Zakrzewski, Oleksandra Kuvshynova e Brent Renaud. (Nys)