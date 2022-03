Città metropolitana Roma: Sanna-Pieretti, collaborazione per campionati europei equitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'occasione si è evidenziata la possibilità di realizzare importanti sinergie istituzionali che possano coinvolgere il territorio tramite il comune denominatore del cavallo. "Una importante iniziativa - ha dichiarato il Vice Sindaco Pierluigi Sanna - nella quale ci impegniamo già da subito ad avviare tutte le necessarie iniziative per sostenere questo appuntamento internazionale. Abbiamo gettato le basi per una solida collaborazione che pone il nostro Ente metropolitano come uno dei protagonisti dell'evento". "Siamo orgogliosi di poter diventare partnership di questa manifestazione sportiva - ha sottolineato la consigliera delegata Alessia Pieretti - che si colloca in un panorama europeo e che darà visibilità internazionale alla Città metropolitana e nello stesso tempo salderà una collaborazione futura con gli organizzatori". (Com)