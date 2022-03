Umbria: Lega, più risorse ai Comuni per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella serata di domenica 13 marzo, nella frazione di Papiano di Marsciano, una donna è deceduta a seguito di un malore causato dalla scoperta di un furto nella propria abitazione, un episodio tragico che evidenzia l’urgenza di intervenire quanto prima per incrementare le risorse in capo ai Comuni per garantire la sicurezza nelle città”. Lo hanno scritto in una nota i consiglieri regionali della Lega, Valerio Mancini e Manuela Puletti sottolineando che “sin dall’inizio del suo mandato, il sindaco di Marsciano Francesca Mele, ha lanciato l’allarme a ogni livello istituzionale circa le difficoltà di gestione di un territorio vasto e articolato come quello della sua città a livello di sicurezza urbana. Come partito della Lega abbiamo sempre condotto la battaglia a tutela dell’incolumità dei cittadini, presenziando attivamente a tavoli di confronto con i Prefetti, con i dirigenti dell’Arma dei Carabinieri, per ribadire l’importanza di garantire presidi costanti nei territori. Le scellerate politiche governative di questi anni non hanno realmente consentito un potenziamento degli organici dell’arma dei carabinieri e della polizia di Stato, né tantomeno sono stati destinati ai Comuni finanziamenti sufficienti a provvedere alla sicurezza urbana in maniera efficace”. (segue) (Ren)