Umbria: Lega, più risorse ai Comuni per la sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due leghisti hanno aggiunti: “In qualità di consiglieri regionali chiediamo alla giunta di mettere a bilancio, nella prossima programmazione, risorse consistenti, che non dovranno solo provenire dalle casse della Regione, ma andranno anche richieste nei tavoli governativi in sede di Conferenza Stato-Regioni. È poi opportuno che a ogni livello istituzionale ci si adoperi affinché i finanziamenti vengano ripartiti principalmente tra quei Comuni che, come Marsciano, non dispongono ancora di agenti armati della polizia locale”. Dunque hanno aggiunto: “Un’altra tematica di assoluta urgenza è la necessità di intensificare e mettere in rete i servizi di video sorveglianza lungo le principali vie di comunicazione. Disporre di telecamere che monitorino gli ingressi e le uscite della E-45, tra le principali via di fuga di coloro che commettono atti illeciti, oltre a scoraggiare i malviventi, potrebbe rivelarsi risolutivo nel corso delle indagini. Sarebbe irragionevole pretendere che vi siano agenti delle Forze dell’Ordine in ogni frazione, ma è pur vero che in tema di sicurezza urbana non si sta facendo abbastanza. I cittadini hanno riposto fiducia in noi e noi continueremo a batterci con impegno e determinazione affinché sia garantito il loro diritto alla sicurezza”. (Ren)