Energia: Copagri, dl promuove rinnovabili ma non risolve incrementi tariffari

- “Esprimiamo parziale soddisfazione per i contenuti del cosiddetto Dl Energia, che auspichiamo possa contribuire a promuovere le rinnovabili e contenere gli aumenti delle tariffe dell’energie elettrica e del gas naturale; non nascondiamo però le nostre perplessità per l’esiguità dei fondi a tal fine stanziati, i quali a nostro avviso non consentono di intervenire efficacemente per compensare i maggiori costi energetici cui devono far fronte i produttori agricoli”. Lo ha affermato il presidente della Copagri Franco Verrascina a proposito del Ddl di conversione del Dl 17/2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas, per lo sviluppo delle rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, all’esame delle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera: "“Riteniamo, infatti, che il mero annullamento degli oneri di sistema non sia sufficiente a coprire i gravosi incrementi delle tariffe energetiche, che vanno a sommarsi agli aumenti dei costi dei fattori di produzione e alle ataviche problematiche che frenano lo sviluppo dell’agricoltura, colpendo in particolare comparti quali la zootecnia da latte e da carne e il florovivaismo”. (segue) (Ren)