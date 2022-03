Energia: Copagri, dl promuove rinnovabili ma non risolve incrementi tariffari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrascina ha proseguito: “Vanno invece nella direzione da noi indicata gli interventi per la semplificazione dell’installazione di impianti a fonti rinnovabili, con particolare riferimento al fotovoltaico sui tetti, del quale fino a oggi è stata sfruttata una quota molto marginale, così come le disposizioni per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, per cui viene previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno; quest’ultimo contributo straordinario, riconosciuto alle imprese energivore sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute, andrebbe esteso anche alle imprese agricole e agroalimentari, con particolare riferimento a quelle del settore florovivaistico, dell’essiccazione di cereali e foraggi, agli allevamenti e alle imprese di trasformazione”. Verrascina ha concluso: “Segnaliamo, infine, una potenziale criticità legata al fatto che il testo considera in maniera uniforme delle fattispecie diverse di energie rinnovabili, equiparando ad esempio i pannelli fotovoltaici a copertura dei terreni agricoli con quelli per l’agrovoltaico, che hanno posizioni diverse e consentono un miglior utilizzo della Sau; in tal senso, è di fondamentale importanza intervenire per incentivare le sole forme di fotovoltaico che riducono al minimo il consumo di suolo coltivabile e per evitare fenomeni di frammentazione aziendale, coniugando le esigenze proprie dell’agricoltura con quelle dell’energia”. (Ren)