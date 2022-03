Perù: smottamento in provincia Parcoy, presidente dichiara stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha dichiarato lo stato di emergenza per il comune di Retama, località della provincia di Parcoy colpita ieri da un violento smottamento. "Ho appena parlato con il Consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza per Retamas, in modo da dare tutto l'appoggio necessario" alla popolazione, ha detto Castillo giunto sul luogo del disastro. Dopo giorni di abbondanti piogge, la terra della collina su cui si inerpica il centro abitato ha travolto decine di abitazioni. Al momento, secondo quanto riferito dal ministro della Difesa, José Luis Gavidia, almeno otto persone risultano ancora disperse, numero però che potrebbe crescere ancora in base agli accertamenti che verranno fatti nelle prossime ore. (segue) (Brb)