Perù: smottamento in provincia Parcoy, presidente dichiara stato di emergenza (2)

- Lo smottamento ha seppellito per intero almeno 7 case, rendendone inagibili un centinaio. Per i soccorsi si parla di oltre cento elementi tra vigili del fuoco, operatori della protezione civile,, membri dell'esercito e agenti di polizia. Accompagnato da diversi ministri, il presidente ha inoltre dato mandato di redigere un piano per evacuare la zona a rischio e portare le famiglie in un "luogo sicuro". Un lavoro che Castillo, segnalato come il "primo presidente peruviano a recarsi nella provincia", affida a una commissione coordinata dal ministero dell'Abitazione, cui partecipano i rappresentanti sociali della zona, coloro che "conoscono gli abitanti e sanno individuare le diverse necessità" della popolazione. (Brb)