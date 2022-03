Cnel: Treu, Marco Biagi ci lascia un'eredità di metodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Marco Biagi ci ha lasciato un'eredità anzitutto di metodo. Già allora, ci invitava a guardare alla realtà, a comprenderne i cambiamenti, e volgere lo sguardo avanti senza ideologia e senza preconcetti in modo da adattare le vecchie regole che non vanno più bene alle nuove esigenze del mondo del lavoro. La sua eredità consiste, ancora oggi, nel considerare non solo il singolo contratto ma il mercato del lavoro nella sua globalità e individuare tutele adeguate ai tempi per nuove tipologie di lavori che non si possono ricondurre al vecchio schema del lavoro subordinato tradizionale". Lo ha detto Tiziano Treu, presidente del Cnel, oggi nel corso del convegno "Marco Biagi, venti anni dopo", svoltosi a Roma, al CNEL, a cui sono intervenuti, tra gli altri, i ministri Renato Brunetta e Andrea Orlando e l'ex ministro Maurizio Sacconi. (segue) (Ren)