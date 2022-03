Copasir: Urso, audito Ad di Enel Starace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) nella seduta odierna ha "audito l'amministratore delegato dell'Enel, ingegnere Francesco Starace. Con tale interlocuzione il Comitato, dopo l'audizione di ieri del ministro della Transizione ecologica, ha proseguito l'approfondimento delle problematiche di sicurezza energetica che, già trattate in un'apposita Relazione trasmessa alle Camere il 14 gennaio, si sono aggravate a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Durante l'audizione dell'ingegner Starace, durata oltre due ore, si sono approfonditi in particolare i fattori contingenti e strutturali che hanno determinato il rincaro del prezzo del gas, il bilancio energetico nazionale che registra una forte dipendenza dal gas russo e le soluzioni che possono essere realizzate nel medio e lungo periodo, sia per ridurre la dipendenza dal gas, ad esempio accrescendo la capacità delle energie rinnovabili, sia per la diversificazione degli approvvigionamenti del gas tramite la realizzazione di rigassificatori per il trasporto del gas naturale da altri Paesi. Sono state infine acquisite utili indicazioni e valutazioni sulle misure nazionali ed europee da mettere in campo per calmierare il prezzo del gas e sulla esigenza di accelerare la realizzazione degli impianti di produzione delle energie rinnovabili, con particolare riguardo anche al tema delle gare delle concessioni idroelettriche, oggetto peraltro del disegno di legge sulla concorrenza all'esame del Senato. Nei prossimi giorni sono previste anche le audizioni dell’amministratore delegato di Eni e di Snam". Lo rende noto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso. (Rin)