Trasporto aereo: Air Serbia diminuisce il numero dei voli per Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia "non può imporre sanzioni contro la Russia", ha detto ieri il presidente del parlamento serbo Ivica Dacic. In caso contrario, secondo Dacic, la Serbia "rischierebbe" di perdere il suo più grande alleato politico. "La Russia è l'unica a proteggere la Serbia, non abbiamo nessun altro", ha detto Dacic, che è anche leader del Partito socialista serbo (Sps). "Ho chiesto personalmente la Russia a usare il suo veto sulla questione di Srebrenica (nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) e l'ha fatto", ha detto Dacic ricordando le richieste di una risoluzione di condanna contro la Serbia. Sempre ieri il portavoce dell'Unione europea, Peter Stano, ha fatto appello alla Serbia affinché introduca le sanzioni europee contro la Russia. Stano ha osservato che "la guerra di Putin non è solo una guerra contro il popolo ucraino", ma che è "una guerra contro il diritto internazionale e una guerra contro la Carta delle Nazioni Unite". Rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles, il portavoce ha ribadito che l'obbligo dei Paesi candidati all'adesione Ue è di armonizzarsi gradualmente con la politica e le decisioni europee nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. (segue) (Seb)