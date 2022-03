Giappone: governo revocherà alla Russia lo status di “nazione più favorita”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone priverà la Russia dello status di “nazione più favorita” in seguito all’invasione dell’Ucraina. Lo ha annunciato oggi il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, in una conferenza stampa. “Imporremo severe sanzioni contro la Russia in coordinamento con gli Stati Uniti e le nazioni europee nel G7”, ha spiegato il premier, sottolineando la necessità di un’azione “risoluta” contro un attacco “irrazionale e disumano”. Kishida ha anche promesso l’invio di ulteriori rifornimenti in Ucraina, assistenza umanitaria e l’accoglienza di rifugiati, con priorità per quelli che hanno parenti e conoscenti in Giappone. Inoltre, ha chiesto alla alla Cina di “intraprendere un’azione responsabile”. (segue) (Git)