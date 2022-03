Giappone: governo revocherà alla Russia lo status di “nazione più favorita” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La clausola della “nazione più favorita”, secondo le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), offre alla Russia le migliori condizioni commerciali possibili su merci chiave. La sua revoca comporterebbe tariffe più elevate su alcuni prodotti, come quelli ittici, ma non inciderebbe su quelli esenti da dazi, come le risorse energetiche o il palladio, un metallo importane per il suo impiego nell’elettronica. Rispondendo a una domanda sul futuro dei progetti di petrolio e gas sull’isola di Sakhalin nell'Estremo Oriente russo, in cui sono coinvolti interessi giapponesi, Kishida ha ammesso la necessità di tenere conto della sicurezza energetica nazionale prima di decidere di ridurre la dipendenza dalle risorse russe. (Git)