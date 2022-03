© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa battaglia di Forza Italia per i balneari, contro le liberalizzazioni e contro la direttiva europea Bolkestein, mi pare davvero assai poco liberale ed assai poco europeista", scrive su Twitter il deputato di Forza Italia, Elio Vito, per poi ironizzare: "E non si dica che sono io il problema". (Rin)