Energia: premier Libia Dabaiba invita Paesi Opec ad aumentare le forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia Abdulhamid Dabiaba ha invitato i Paesi esportatori di petrolio (Opec) ad aumentare le forniture per far fronte alla crisi energetica globale. Lo ha dichiarato lo stesso premier sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Abbiamo sviluppato piani per fornire in tempi rapidi le capacità necessarie alla National Oil Corporation e completare i programmi di sviluppo e manutenzione aumentando il tasso di produzione nel breve e medio termine, così come la capacità di stoccaggio ed esportazione della Libia”, ha affermato il premier, parlando delle azioni svolte dal suo Paese nel tentativo di mitigare gli effetti della crisi energetica. (segue) (Lit)