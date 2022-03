Energia: premier Libia Dabaiba invita Paesi Opec ad aumentare le forniture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, secondo quanto appreso da "Agenzia Nova" da fonti libiche, vi sarebbe un nuovo stop per il giacimento petrolifero di Sharara, il più grande della Libia con un output di 300 mila barili di petrolio al giorno circa. Non è la prima volta la produzione viene sospesa. Lo scorso 6 marzo, la National Oil Corporation (Noc) era stata costretta a dichiarare lo stato di forza maggiore a El Sharara ed El Feel, decisione che aveva comportato una perdita di oltre 160 milioni di dinari libici (circa 31 milioni di euro) al giorno. La produzione era poi ripresa l’8 marzo dopo un accordo con un gruppo armato legato a Muhammad al Bashir al Qarj, membro della tribù araba degli Al Arag ed esponente della città di Zintan, 136 chilometri a sud-ovest di Tripoli, che aveva bloccato le valvole di pompaggio di Al Rayana, lungo la linea che collega Al Sharara al terminal costiero di Zawiya. Sharara è gestito dalla joint venture Akakus, che riunisce la libica National Oil Corporation, la spagnola Repsol, la francese Total, l’austriaca Omv e la norvegese Statoil e da solo vanta una produzione di circa 300 mila barili al giorno. El Feel, invece, gestito da Mellitah Oil and Gas, una joint venture tra la libica Noc ed Eni, produce a regime circa 70 mila barili di petrolio al giorno. (segue) (Lit)