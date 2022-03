Agroalimentare: Patuanelli, necessarie misure Ue, riflettere su rinvio nuova Pac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono necessarie misure nazionali ed europee per sostenere tutte le filiere agroalimentari”. Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative, a livello nazionale ed europeo, per garantire la continuità della filiera agricola, della pesca e della trasformazione alimentare, in relazione all'aumento dei prezzi e alle esigenze di approvvigionamento alimentare. A livello europeo “lunedì ci sarà un consiglio molto importante” in cui si ragionerà “sulla nuova Pac che entrerà in vigore dal 2023 e che sarà incentrata sulla riduzione delle produzione e sul minore impatto ambientale. Forse - ha chiarito il ministro - alla luce della situazione avrebbe bisogno di un tempo più lungo per entrare in vigore” anche per “rafforzare le produzioni europee”. (Rin)