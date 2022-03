Argentina: ex presidente Macri in Italia per partecipare ai mondiali senior di bridge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, è stato autorizzato dalle autorità giudiziarie a recarsi nei prossimi giorni in Italia, dove a partire dal 27 marzo parteciperà al campionato mondiale senior di Bridge, che si disputa nella località di Salsomaggiore. Macri, attualmente sotto indagine per spionaggio illegale relativo al periodo in cui era a capo del governo, ha dovuto chiedere il permesso al giudice federale Julian Ercolini che sovrintende la causa. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Infobae" l'ex presidente figura al 336mo posto del ranking della categoria senior del gioco di carte preferito dell'alta società. Mentre Macri si prepara a partire per l'Italia, il parlamento argentino discute l'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per il rifinanziamento del debito da 45 miliardi di dollari a lui concesso nel 2018. (Abu)