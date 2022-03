Centrodestra: La Russa (Fd'I), assenti a voto su presidenzialismo? Gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due assenti del centrodestra ieri al voto sul semipresidenzialismo "non hanno votato contro, si sono giustificati dicendo che non era una scelta politica. Comunque sia è stato gravissimo che sia accaduto per colpa di due esponenti del centrodestra, speriamo si possa recuperare ma non c'è giustificazione: se la cosa non è voluta è stato peggio, perché sarebbe sciatteria". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa. "Non ne faccio un dramma ma il problema c'è" ed è più arrabbiata la Meloni "perché la prima firma della proposta era sua, e quindi lei vede la cosa con un'ottica di maggiore gravità. Ne stavo parlando con Giorgia, non ho finito il discorso ma sono quasi certo che lei propenda più per il fatto non casuale. Io sono sicuro che se fosse stato un ddl a firma Salvini o Berlusconi sarebbero stati tutti presenti", ha osservato La Russa. (Rin)