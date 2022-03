Agroalimentare: Patuanelli, Ungheria ha sbloccato contratti in essere forniture mais e grano tenero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie ad un colloquio del presidente Draghi con il presidente Orban, l’Ungheria ha sbloccato l’approvvigionamento dei contratti in essere” per le forniture di mais e grano tenero “verso il nostro Paese”. A dirlo è stato il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative urgenti volte ad affrontare le difficoltà di reperimento delle materie prime e dei prodotti necessari alla lavorazione e alla trasformazione agricola, anche nell'ottica di una maggiore autonomia del relativo comparto. (Rin)