Agroalimentare: Patuanelli, al vaglio norma per considerare aziende agricole energivore

18 ottobre 2021

- Nel prossimo decreto in materia energetica “è al vaglio una norma per consentire alle aziende agricole di essere inserite tra quelle energivore”. Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative urgenti volte ad affrontare le difficoltà di reperimento delle materie prime e dei prodotti necessari alla lavorazione e alla trasformazione agricola, anche nell'ottica di una maggiore autonomia del relativo comparto. (Rin)