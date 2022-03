Sardegna: malore su nave da crociera, passeggero soccorso da Guardia Costiera di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passeggero di una nave da crociera colto da malore è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Cagliari che ha portato a termine un’operazione di soccorso ed evacuazione medica con l'impiego di un velivolo della IV sezione elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu. L’operazione ha avuto inizio alle prime luci dell’alba, quando la sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto segnalazione da parte della Nave da crociera MSC “Famtasia”, proveniente da Napoli e diretta a Palma di Maiorca, in navigazione a circa 70 miglia nautiche dalla costa, per un passeggero francese di anni 79 colto da infarto e bisognoso di urgente assistenza medica. La sala operativa della Guardia Costiera ha messo la nave in contatto con il Centro Internazionale Radio Medico e il Servizio 118 per le valutazioni mediche necessarie, disponendo alla nave di effettuare una manovra di avvicinamento alla costa. (segue) (Rsc)