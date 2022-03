Libia: il Consiglio presidenziale scende in campo per mantenere la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale della Libia "scende in campo" per cercare di mantenere la pace nel Paese nordafricano e portare avanti la riconciliazione nazionale, condizione imprescindibile per il successo delle elezioni. E’ quanto emerge dall’incontro tenuto quest’oggi dall’organo tripartito libico – formato dal presidente Mohamed Menfi per la Cirenaica, dai vicepresidenti Abdullah al Lafi per la Tripolitania e Abdullah al Kuni per il Fezzan - con gli ambasciatori stranieri, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti diplomatiche occidentali basate a Tunisi. Nell’incontro è stato posto l’accento sull’importanza del ruolo del Consiglio nell’attuale disputa tra due coalizioni rivali: da una parte il Governo di unità nazionale (Gun) del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalla Comunità internazionale; dall’altra il Governo di stabilità nazionale (Gsn) del premier designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha. (segue) (Tut)