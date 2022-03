Libia: il Consiglio presidenziale scende in campo per mantenere la pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro, tutti hanno concordato sulla necessità che l’attuale crisi politica debba essere risolta senza violenza e solo attraverso strumenti politici e con un accordo tra est e ovest. Inoltre, è stato evidenziato come le elezioni siano una condizione necessaria, ma non sufficiente per risolvere la crisi libica: da qui la necessità che il Consiglio presidenziale accompagni il processo elettorale con una ricollocazione nazionale che comprenda obiettivi comuni. Durante l’incontro è stato garantito sostegno unanime alla proposta della consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, per formare un comitato misto 6+6 (sei membri del Consiglio di Stato di Tripoli, sei membri della Camera dei rappresentati di Tobruk) per redigere una base costituzionale per le elezioni. Infine, durante i colloqui è stata sollevata la possibilità che il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, possa tentare di insediarsi provvisoriamente come capo dello Stato e comandante delle Forze armate alla fine di giugno, quando scadrà la road map del Foro di dialogo politici libico (Lpdf) patrocinata dalle Nazioni Unite. (Tut)