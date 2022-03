© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci stiamo preparando per entrare in guerra, ma "le Forze armate hanno il dovere di cominciare una fase di maggiore allerta quando c'è una guerra vicino ai nostri confini, anche se il rischio è zero. Questo però è il livello minimo di allerta". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Rado1, il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa. (Rin)