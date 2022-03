Brasile: Covid, 323 morti nelle ultime 24 ore, media decessi più bassa dal 26 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le 323 morti nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 655.649. Lo riferisce il consorzio che riunisce le più importanti testate giornalistiche del Paese. La media mobile degli ultimi sette giorni è di 388 decessi, in calo del 24 per cento rispetto a quella registrata nelle due settimane precedenti e valore più basso dallo scorso 26 gennaio. Nel paese sono stati inoltre registrati 50.078 contagi nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo dei casi in Brasile si attesta ad almeno 29.432.274 da inizio pandemia. La media giornaliera di nuovi contagi ha raggiunto negli ultimi sette giorni quota 41.044, in calo del 19 per cento rispetto alle precedenti due settimane. (segue) (Brb)