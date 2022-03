Agricoltura: Fornaro (Leu), lotta alla speculazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Federico Fornaro

Presidente del Gruppo di Liberi e Uguali allaCamera dei Deputati

19 luglio 2021

- Dal ministro Patuanelli "grande attenzione e condivisione della preoccupazione per quanto sta succedendo al settore agricolo e alle ripercussioni sui prezzi al consumo. In conseguenza dei significativi rincari in materia di energia e benzina si stanno registrando forti aumenti dei prodotti agricoli e alimentari". Lo ha affermato il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro, nella replicala ministro dell'Agricoltura nel corso del question time. "A pagare gli aumenti dei beni di prima necessità sono le famiglie più in difficoltà già provate dalla crisi derivante dalla pandemia - ha aggiunto il parlamentare -. Le persone sotto la soglia di povertà infatti spendono il 75 per cento delle loro entrate per i generi alimentari. C'è in atto un aumento e un rincaro derivante dal caro bollette e dall'aumento dei fertilizzanti, ma siamo in presenza anche di fenomeni speculativi da contrastare, anzi da stroncare. Il governo deve attrezzarsi ad aiutare il settore primario. Alla luce dei nuovi equilibri geopolitici vanno riorientate le nostre scelte produttive favorendo, ad esempio, realtà più piccole dall'agricoltura contadina al biologico. Da questa occasione si può, e si deve, immaginare un nuovo modello di sviluppo dell'agricoltura italiana".(Rin)