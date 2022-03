Energia: Spagna, premier Sanchez, giungere ad accordo in Europa su grande riforma mercato energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo riformare il mercato dell'energia, dobbiamo rafforzare l'unione energetica con interconnessioni o aumentare l'autonomia strategica", ha detto il leader socialista, ricordando come all'inizio della pandemia l'Europa si rese conto di non avere la capacità di produrre maschere, respiratori o vaccini: "Oggi ha la capacità di fare questo e molto di più", ha sottolineato Sanchez. Il premier ha chiarito di voler attendere il Consiglio dei ministri del 29 marzo prima di prendere misure contro il caro energie in quanto ritiene che sia importante raggiungere un accordo nel Consiglio europeo e solo in caso contrario, il governo cercherà di adottare delle misure proprie. (Spm)